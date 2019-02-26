«Флорида» подписала новый контракт с Ватрано на $ 7,59 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» подписал новое соглашение со своим нападающим Фрэнком Ватрано, информирует официальный сайт американской команды. 24-летний Ватрано поставил подпись под трёхлетним контрактом на общую сумму $ 7,59 млн, зарплата хоккеиста за сезон составит $ 2,53 млн.



В текущем регулярном чемпионате Ватрано принял участие в 60 встречах, сумев записать на свой счёт 33 (20+13) балла при показателе полезности "-2" и 34 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 с половиной минут за матч.



Ранее американский нападающий выступал в составе «Бостон Брюинз».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19