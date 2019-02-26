Кекяляйнен: «Коламбус» будет сильным весной, но будет таким и в следующем году

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о перспективах команды. Специалист отметил, что надеется на победу в Кубке Стэнли в 2019 году.



«Наши ожидания — выиграть Кубок Стэнли. Но чтобы это сделать, нам сперва нужно пробиться в плей-офф. Время покажет, были ли мы правы, но мы чувствуем, что у нас в системе есть очень хорошие „проспекты“, близкие к тому, чтобы заиграть в НХЛ. И вне зависимости от того, что случится в будущем, мы будем получать хороших молодых игроков для основного состава. Мы будем сильными этой весной, но мы будем сильными и в следующем году», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



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