Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о перспективах команды. Специалист отметил, что надеется на победу в Кубке Стэнли в 2019 году.
«Наши ожидания — выиграть Кубок Стэнли. Но чтобы это сделать, нам сперва нужно пробиться в плей-офф. Время покажет, были ли мы правы, но мы чувствуем, что у нас в системе есть очень хорошие „проспекты“, близкие к тому, чтобы заиграть в НХЛ. И вне зависимости от того, что случится в будущем, мы будем получать хороших молодых игроков для основного состава. Мы будем сильными этой весной, но мы будем сильными и в следующем году», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Кекяляйнен: «Коламбус» будет сильным весной, но будет таким и в следующем году