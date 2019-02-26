Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА — «Спартак»: ворота «армейцев» будет защищать Шестёркин

СКА — «Спартак»: ворота «армейцев» будет защищать Шестёркин
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Токранов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рукавишников — Рундблад, Карпов — Коскиранта — Якупов;
Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Ли, Морозов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Калинин, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Лисин;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Сорокин – Волков, Котляревский – Черных — Шашков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент