СКА — «Спартак»: ворота «армейцев» будет защищать Шестёркин

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Токранов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Рукавишников — Рундблад, Карпов — Коскиранта — Якупов;

Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Ли, Морозов.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Калинин, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Лисин;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Сорокин – Волков, Котляревский – Черных — Шашков.