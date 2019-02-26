Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Токранов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рукавишников — Рундблад, Карпов — Коскиранта — Якупов;
Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Ли, Морозов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Калинин, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Лисин;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Сорокин – Волков, Котляревский – Черных — Шашков.
СКА — «Спартак»: ворота «армейцев» будет защищать Шестёркин