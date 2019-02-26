«Автомобилист» взял верх над «Трактором», у Коваржа — «сухарь»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал уверенную победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



В первом периоде коллектив Андрея Мартемьянова обеспечил себе комфортное преимущество в две шайбы: отличились легионеры Найджел Доус и Дэн Секстон. На старте второго периода заброшенную шайбу в актив записал Анатолий Голышев, упрочив лидерство «Автомобилиста». Сухой матч оформил голкипер клуба из Екатеринбурга Якуб Коварж, впервые отыгравший на ноль в матче Кубка Гагарина.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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