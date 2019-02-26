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«Автомобилист» взял верх над «Трактором», у Коваржа — «сухарь»

«Автомобилист» взял верх над «Трактором», у Коваржа — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал уверенную победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.

В первом периоде коллектив Андрея Мартемьянова обеспечил себе комфортное преимущество в две шайбы: отличились легионеры Найджел Доус и Дэн Секстон. На старте второго периода заброшенную шайбу в актив записал Анатолий Голышев, упрочив лидерство «Автомобилиста». Сухой матч оформил голкипер клуба из Екатеринбурга Якуб Коварж, впервые отыгравший на ноль в матче Кубка Гагарина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
26 февраля 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Доус (Секстон, Да Коста) – 13:13 (5x4), 2:0 – Секстон (Вишневский) – 14:52 (5x4), 3:0 – Голышев (Доус) – 21:17 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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