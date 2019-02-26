Скабелка: «Барысу» всё же удалось выбежать из дальневосточной поездки

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4:1). Астана повела в серии со счётом 1-0.



«Непростая игра, непростое начало было. Опасались мы после этого выезда, что состояние не самое лучшее будет. Так в принципе и получилось, где-то сказалось волнение. Создавали моменты, но реализация хромала. Удалось нам всё же выбежать из этой дальневосточной поездки. В третьем периоде прибавили в движении и в созидании. Поэтому, наверное, такой счёт, хотя пара неприятных моментов была на контратаках. И, как сказал Дэвид, счёт 1-0, идём дальше, готовимся к следующей игре.



В третьем периоде мы стали отходить от тактического рисунка? Видимо, когда счёт стал 3:1, чувство опасности притупилось. Хорошо, что Карлссон оставил нас при этом счёте. Ну и удалось ребят больше перестроить на оборону, чтобы не было таких моментов», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Барыс» победил «Торпедо» в первой игре серии, у Боченски — дубль