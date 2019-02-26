Мартемьянов: «Автомобилист» ни в коем случае не сушил матч, играли как надо

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Трактором» (3:0).



«Благодарю команду за хорошее выполнение игрового задания. Болельщикам игра должна была понравиться, их тоже надо поблагодарить за поддержку. Напряжённый матч, считаю, играли равные команды. Мы использовали шансы, которые нам предоставились. Здорово сегодня сыграл Якуб Коварж. В обороне у нас были огрехи, но мы всё разберём. Завтра отдых и готовимся к следующему матчу.



Помог ли сегодня опыт выступления в плей-офф с «Амуром»? Любой, даже самый маленький, опыт всегда помогает. Пусть мы и недолго были в прошлом году в плей-офф, но опыт действительно помог.



Когда ждать возвращения Паре? Он начал тренировки в зале, но на лёд пока не выходил. Будем надеяться на его скорейшее выздоровление.



С середины второго периода команда сознательно сушила игру? Нет, ни в коем случае. Соперник активизировался, ему отступать было некуда, надо было забивать голы, чтобы остаться в игре. Тут мы отыграли от обороны. Это плей-офф, впереди еще, возможно, длинная серия. Мы играем по игре, как надо.



Егоршев и Лямин не в составе? У нас все в обойме, парни здоровы, на ходу. Завтра будем решать, кто в составе выйдет. Так что все на ходу, тренируется вся команда», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» взял верх над «Трактором», у Коваржа — «сухарь»