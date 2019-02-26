Тертышный: у «Трактора» были хорошие моменты, но здорово сыграл Коварж

И.о. главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (0:3).



«Неплохо начали первый период, потом пошли невынужденные удаления. Соперник их использовал. Большой отрыв, нужно было отыгрывать. Во втором и третьем периоде имели хорошие моменты, но у соперника здорово сыграл вратарь. По игре у меня всё, по горячим следам больше ничего не буду говорить. Будем разбирать игру, завтра посмотрим и, соответственно, будем готовиться ко второй игре. Соперника — с победой.



Рецепты для улучшения реализации большинства? Когда против нас играет хороший вратарь, то надо вратаря закрывать, побольше бросать. В принципе, мы об этом ребятам и говорим, есть моменты хорошие, но где-то что-то не получается. Здесь ничего страшного нет, будем стараться работать над этим и улучшать этот компонент», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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