Торченюк: не назову победу над «Трактором» крупной, игра была неидеальной

Нападающий «Автомобилиста» Александр Торченюк поделился эмоциями после победы над «Трактором» (3:0).



«Сегодня победили за счёт командной игры. Мы играли всей командой, четко выполнили установки тренера. Слава богу, добились победы.



Какие компоненты игры ещё нужно улучшать? Никогда не играешь идеально, игру нужно всегда улучшать. Могу точно сказать, что если всё по чуть-чуть улучшить, то будет хорошо.



Насколько важно начать серию с крупной и уверенной победы? Ну не сказал бы, что победа крупная. Будем продолжать в том же духе, и, надеюсь, к нам придёт успех.



Если ли время следить за другими парами в плей-офф? Нет, нам интересна только наша пара, да и времени нет», — отметил Торченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

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