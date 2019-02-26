Департамент судейства КХЛ разъяснил спорный момент в матче ЦСКА — «Витязь».



«На 2-й минуте матча Алексей Марченко забросил шайбу в ворота «Витязя», тренерский штаб гостей взял запрос на «помеху вратарю», после видеопросмотра было определено, что помеха вратарю была – взятие ворот не засчитано», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров – Блажиевский, Капризов – Попов – Григоренко;

Дальбек – Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;

Науменков – Марченко, Хансен – Шалунов – Окулов;

Романов, Слепышев – Светлаков – Телегин.



«Витязь»:



Ортио (Сапрыкин);

Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;

Стасенко – Евсеенков, Макеев – Никулин – Рендулич;

Головков – Воронков, Кокарев – Швец-Роговой – Столяров;

Кожемякин, Выглазов – Чернов – Потехин, Гончаров.