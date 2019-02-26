Департамент судейства КХЛ разъяснил спорный момент в матче ЦСКА — «Витязь».
«На 2-й минуте матча Алексей Марченко забросил шайбу в ворота «Витязя», тренерский штаб гостей взял запрос на «помеху вратарю», после видеопросмотра было определено, что помеха вратарю была – взятие ворот не засчитано», — указано на официальном сайте лиги.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров – Блажиевский, Капризов – Попов – Григоренко;
Дальбек – Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;
Науменков – Марченко, Хансен – Шалунов – Окулов;
Романов, Слепышев – Светлаков – Телегин.
«Витязь»:
Ортио (Сапрыкин);
Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;
Стасенко – Евсеенков, Макеев – Никулин – Рендулич;
Головков – Воронков, Кокарев – Швец-Роговой – Столяров;
Кожемякин, Выглазов – Чернов – Потехин, Гончаров.