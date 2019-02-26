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ЦСКА уверенно обыграл «Витязь» в первом матче серии, у Сорокина шат-аут

ЦСКА уверенно обыграл «Витязь» в первом матче серии, у Сорокина шат-аут
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке уверенно взял верх над подольским «Витязем», встреча закончилась со счётом 4:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители в Москве увидели на 34-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Уже через минуту ЦСКА упрочил преимущество в счёте — заброшенную шайбу в актив записал форвард Максим Шалунов. На 45-й минуте нападающий Константин Окулов увеличил разницу до трёх голов. Точку в игре поставила шайба Андрея Светлакова. «Сухой» матч на счету голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
26 февраля 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Витязь
Московская область
1:0 – Григоренко (Науменков, Капризов) – 34:09 (5x5), 2:0 – Шалунов (Хансен, Окулов) – 35:13 (5x5), 3:0 – Окулов (Слепышев, Шалунов) – 44:15 (5x5), 4:0 – Светлаков (Телегин) – 59:59 (4x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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