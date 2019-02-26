ЦСКА уверенно обыграл «Витязь» в первом матче серии, у Сорокина шат-аут

Московский ЦСКА на домашней площадке уверенно взял верх над подольским «Витязем», встреча закончилась со счётом 4:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители в Москве увидели на 34-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Уже через минуту ЦСКА упрочил преимущество в счёте — заброшенную шайбу в актив записал форвард Максим Шалунов. На 45-й минуте нападающий Константин Окулов увеличил разницу до трёх голов. Точку в игре поставила шайба Андрея Светлакова. «Сухой» матч на счету голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.

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Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги