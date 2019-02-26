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СКА сенсационно проиграл «Спартаку», не забросив ни одной шайбы

СКА сенсационно проиграл «Спартаку», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел неожиданное поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 0:2. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.

Первый период сложился не в пользу «армейцев»: команда гостей забросила две шайбы усилиями Робина Ганзла и Мартиньша Карсумса. Второй период прошёл без голов, хотя подопечные Ильи Воробьёва активно штурмовали ворота «Спартака». В том же ключе проходили и заключительные 20 минут встречи, но гости самоотверженно играли в обороне и вырвали победу. «Сухарь» оформил голкипер красно-белых Юлиус Гудачек.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
26 февраля 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
0 : 2
0:2, 0:0, 0:0
Спартак
Москва
0:1 – Ганзл (Дыбленко, Зубов) – 17:26 (5x4), 0:2 – Карсумс (Фёдоров) – 19:40 (5x4)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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