В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел неожиданное поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 0:2. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



СКА во второй раз в истории КХЛ не смог забить в матче первого раунда плей-офф. Первый случай был в сезоне-2009/10, и тогда СКА на домашнем льду проиграл рижскому «Динамо» со счётом 0:2. «Спартак» же впервые в истории КХЛ не пропустил от СКА в Санкт-Петербурге.



Первый период сложился не в пользу «армейцев»: команда гостей забросила две шайбы усилиями Робина Ганзла и Мартиньша Карсумса. Второй период прошёл без голов, хотя подопечные Ильи Воробьёва активно штурмовали ворота «Спартака». В том же ключе проходили и заключительные 20 минут встречи, но гости самоотверженно играли в обороне и вырвали победу. «Сухарь» оформил голкипер красно-белой команды Юлиус Гудачек.

СКА сенсационно проиграл «Спартаку», не забросив ни одной шайбы