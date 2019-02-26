В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел неожиданное поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 0:2. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как завершится серия СКА — «Спартак»?"

Варианты ответов:



— СКА выиграет следующие четыре матча — 4-1

— СКА пройдёт дальше, но в 6-7 играх

— во второй раунд пройдёт «Спартак».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.