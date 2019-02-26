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Как завершится серия СКА — «Спартак»?

Как завершится серия СКА — «Спартак»?
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел неожиданное поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 0:2. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как завершится серия СКА — «Спартак»?"

Варианты ответов:

— СКА выиграет следующие четыре матча — 4-1
— СКА пройдёт дальше, но в 6-7 играх
— во второй раунд пройдёт «Спартак».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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