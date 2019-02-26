Поддержка Пелагеи и эпичное падение игрока «Витязя» за борт. Фото победы ЦСКА

26 февраля в Москве в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА на домашней площадке уверенно взял верх над подольским «Витязем», встреча закончилась со счётом 4:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители в Москве увидели на 34-й минуте: точным броском отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Уже через минуту ЦСКА упрочил преимущество в счёте — заброшенную шайбу в актив записал форвард Максим Шалунов. На 45-й минуте нападающий Константин Окулов увеличил разницу до трёх голов. Точку в игре поставила шайба Андрея Светлакова. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорресподнента «Чемпионата» Александра Сафонова.