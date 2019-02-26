И. Воробьёв: послезавтра вы увидите другой хоккей

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии плей-офф со «Спартаком» (0:2).



«Не забив ни одного гола, сложно рассчитывать на успех. В причинах будем разбираться.



Послезавтра вы увидите другой хоккей», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первый период сложился не в пользу «армейцев»: команда гостей забросила две шайбы усилиями Робина Ганзла и Мартиньша Карсумса. Второй период прошёл без голов, хотя подопечные Ильи Воробьёва активно штурмовали ворота «Спартака». В том же ключе проходили и заключительные 20 минут встречи, но гости самоотверженно играли в обороне и вырвали победу. «Сухарь» на счету голкипера красно-белых Юлиуса Гудачека.

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