Уланов: «Спартаку» радоваться рано, все понимают, какое нападение у СКА

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями от победы в первом матче серии плей-офф с петербургским СКА (2:0).



«Сыграли по заданию, дисциплинированно. Все прекрасно понимают, что в плей-офф без дисциплины никуда. Спецбригады сыграли прилично, не пропустили, хотя моменты у СКА были. Все понимают, какое нападение у СКА. Радоваться ещё рано, всё впереди. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было приятно их слышать», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первый период сложился не в пользу «армейцев»: команда гостей забросила две шайбы усилиями Робина Ганзла и Мартиньша Карсумса. Второй период прошёл без голов, хотя подопечные Ильи Воробьёва активно штурмовали ворота «Спартака». В том же ключе проходили и заключительные 20 минут встречи, но гости самоотверженно играли в обороне и вырвали победу. «Сухарь» оформил голкипер красно-белых Юлиус Гудачек.



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