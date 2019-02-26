Белов – о 0:4: «Витязь» сделал не много ошибок, но за все был наказан

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с ЦСКА (0:4).



«Неплохой настрой, нет претензий по самоотдаче. К сожалению, сделали не много в общем-то ошибок, но за все был наказан соперником. Так получилось. Значит необходимо ошибаться ещё меньше. При этом надо было реализовать те моменты, которые у нас были. Это и большинство, и выход Макеева. Тогда можно было бы что-то выжать. Вчистую проиграли второй период, практически не проводили время в атаке, и опять мало бросали. Совсем мало. Постараемся сделать выводы из этой игры



Не стану винить Ортио за пропущенные голы. Первая шайба – рикошет. Она залетела от конька Никулина, в принципе по эпизоду правильно играли. Такое бывает. При второй пропущенной шайбе был тяжёлый эпизод для вратаря. Не разобрались на возврате, прошёл поперечный пас и последовал бросок в касание. Для вратаря это всегда сложно», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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