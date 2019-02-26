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Шалунов: не смотрю хоккей, но про гол Шумакова слышал — он красавчик

Шалунов: не смотрю хоккей, но про гол Шумакова слышал — он красавчик
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов подвёл итоги выигранного матча с «Витязем» (4:0).

«Выиграли 4:0 – идём дальше, забыли уже эту игру. Серия продолжается до четырёх побед. Мы сегодня тяжело входили в игру, потом уже разыгрались. В плей-офф не бывает лучших, играет вся команда.

«Витязь» — хорошая мобильная команда, у них есть свои лидеры, против которых очень непросто играть.

Готовились к такой жёсткой игре, это плей-офф, по-другому быть не может. Тут нет фаворитов или не фаворитов.

Я сделал красивый пас на гол Окулова? Это Слепышев был. Вчерашний гол Шумакова? Не смотрю хоккей. Слышал об этом голе, он красавчик. Мы концентрируемся на своей игре», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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