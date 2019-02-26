Капризов: СКА проиграл? Молодчики

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от выигранного матча с подольским «Витязем» (4:0). Данный матч был первом в очной серии плей-офф.



«Здорово, что выиграли сегодняшний матч. Готовимся дальше. Я не обращал внимание на действия соперников, просто играл в хоккей. Силовой приём Нестерова был эффектным, надеюсь, что повторит.



Не задумывался, что в этом сезоне «Витязь» брал очки у ЦСКА, когда я пропускал матч. Каждый день – новая игра, новый счёт. Мы не обращаем внимания на слова, что мы фавориты.



Видел вчерашний гол Шумакова, я такой не повторю. СКА проиграл? Молодчики», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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