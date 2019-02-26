Дыбленко: ничего такого в победе над СКА нет, у всех стоят высокие задачи

Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями от игры со СКА (2:0).



«Мы сотворили настоящую сенсацию? Да, ну а что? Играли, бились, победили, ничего такого в этом нет. У нас была неудачная серия, сегодня настроились, потому что уже плей-офф, совсем другая игра. Начали с чистого листа и победили.



Конечно, почувствовал разницу в играх со СКА по сравнению с регулярным чемпионатом. Все настраиваются по иному, потому что началась борьба за Кубок, становится интереснее, соперник более бдителен.



Для меня в победе над СКА нет принципиальности, радовался второму голу, потому что приятно от того, что мы в плей-офф. Первый раунд, надо идти дальше. У всех стоят высокие задачи.



Не было никакого волнения, просто тяжело вошли в матч. Ничего сверъестественного не случилось в первые минуты, Гудачек нас подтащил очень хорошо. Справились со стартовым натиском СКА и начали играть в свою игру.



Илья Воробьёв обещал, что СКА покажет совершенно другой хоккей во втором матче? Вопросов нет, они будут что-то корректировать, да и мы будем подстраиваться, посмотрим, что они делали на этой игре. Думаю, ничего сверхъестественного не произойдёт», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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