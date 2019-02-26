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Дергачёв: закон подлости — везение перешло на сторону «Спартака»

Дергачёв: закон подлости — везение перешло на сторону «Спартака»
Хоккей / КХЛ

Нападающий петербургского СКА Александр Дергачёв поделился впечатлениями после поражения в игре со «Спартаком» (0:2).

«Не сказать, что начали очень хорошо. Просто у «Спартака» минут десять вообще не было бросков, потом только полумоменты. Пропущенные голы толком не видел, на лавке был. Но пропустили, и так вышло.

У нас шайба не шла в ворота? Вратарь поймал свою игру, а потом закон подлости: везение на их сторону переходит, штанги, где-то шайба перескочит. Тяжеловато этот первый гол забить, но ничего, в следующей игре всё сделаем.

Нужно забыть. Нет времени ворошить этот матч. Разберём пару ошибок, сделаем выводы и со светлой головой попрём на вторую игру», — приводит слова форварда официальный сайт СКА.

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