Защитник «Виннипега» Морисси пропустит два месяца из-за травмы

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Джош Морисси пропустит около двух месяцев, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Митчелл Клинтон. Сообщается, что 23-летний игрок обороны получил травму верхней части тела.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Морисси принял участие в 59 встречах, записав на свой счёт 31 (6+25) балл при показателе полезности "+9" и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 22 с половиной минут за игру.



Напомним, состав «лётчиков» накануне пополнил российский защитник Богдан Киселевич. Игрока выменяли из «Флориды» на право выбора в седьмом раунде драфта.

«Флорида» обменяла Богдана Киселевича в «Виннипег»