Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Милан». 26 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Виннипега» Морисси пропустит два месяца из-за травмы

Защитник «Виннипега» Морисси пропустит два месяца из-за травмы
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Джош Морисси пропустит около двух месяцев, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Митчелл Клинтон. Сообщается, что 23-летний игрок обороны получил травму верхней части тела.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Морисси принял участие в 59 встречах, записав на свой счёт 31 (6+25) балл при показателе полезности "+9" и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 22 с половиной минут за игру.

Напомним, состав «лётчиков» накануне пополнил российский защитник Богдан Киселевич. Игрока выменяли из «Флориды» на право выбора в седьмом раунде драфта.

«Флорида» обменяла Богдана Киселевича в «Виннипег»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент