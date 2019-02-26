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Фанаты «Айлендерс» — Таваресу: считай деньги в «Торонто», а мы возьмём кубок

Фанаты «Айлендерс» — Таваресу: считай деньги в «Торонто», а мы возьмём кубок
Хоккей / НХЛ

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» в преддверии матча с «Торонто Мэйпл Лифс», который пройдёт 1 марта, записали обращение к нападающему «кленовых листьев» Джону Таваресу. Напомним, Таварес всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Болельщики пожелали Таваресу «продолжать считать деньги» в «Торонто» и выразили надежду, что сумеют выиграть Кубок Стэнли и без помощи Тавареса. Также болельщики поблагодарили форварда за уход и подчеркнули, что их команда сейчас находится выше «Торонто» в турнирной таблице.

Посмотреть видео также можно в «Инстаграме».

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