«Коламбус» — «Питтсбург»: Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт второй период, гости впереди со счётом 3:2.

На 22-й минуте отличился российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Зак Астон-Риз и Фил Кессел. Также заброшенные шайбы у гостей в этой встрече на счету Джейка Гюнцеля и Джареда Маккана.

Посмотреть видео гола Малкина можно на официальном сайте лиги.

Малкин достиг отметки в 20 шайб на сезон. Всего на его счету 64 (20+44) очка при показателе полезности «-18». Россиянин забросил 390-ю шайбу в НХЛ. Ему осталось набрать шесть очков, чтобы достигнуть рубежа в 1000 баллов в лиге.

«Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка.