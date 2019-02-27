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«Вашингтон» — «Оттава»: великолепная комбинация с участием Овечкина и Кузнецова

«Вашингтон» — «Оттава»: великолепная комбинация с участием Овечкина и Кузнецова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». После второго периода действующие обладатели Кубка Стэнли впереди со счётом 6:2.

Тем не менее, встреча для хозяев началась непросто. Они быстро пропустили две шайбы, а первый бросок в створ нанесли лишь в середине первого периода. Камбэк начался с великолепной голевой комбинации, в которой приняли участие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Евгений разогнал атаку, отдал передачу Александру, который показал, что будет бросать, но сделал пас на Тома Уилсона. Он поразил уже пустые ворота.

Видео гола можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков.

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