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«Каролина» разгромила «Кингз», «Филадельфия» обыграла «Баффало»

«Каролина» разгромила «Кингз», «Филадельфия» обыграла «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 6:1.

В составе победителей дубль оформил Даги Хэмилтон, по голу на счету Себастьяна Ахо, Майкла Ферланда, Джейккоба Славина и Теуво Терявяйнена. У «королей» единственная шайба в активе Дастина Брауна.

На счету российского нападающего «ураганов» Андрея Свечникова 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 19.55 на льду (1.54 – в большинстве). У Ильи Ковальчука показатель полезности «-1» и силовой приём за 9.54.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:2.

У «лётчиков» отличились Оскар Линдблом, Якуб Ворачек, Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Санхайм и Клод Жиру. В составе «клинков» голы на счету Джека Айкела и Кейси Миттельштадта.

На счету Ивана Проворова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 2 блок-шота за 22.48.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
6 : 1
2:0, 4:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Хэмилтон (Мяэналанен) – 05:56 (5x5), 2:0 – Ахо (Терявяйнен) – 11:15 (5x5), 3:0 – Ферланд (Стаал, Терявяйнен) – 20:25 (5x5), 4:0 – Славин (Хэмилтон, Валльмарк) – 22:19 (5x4), 5:0 – Терявяйнен (Ферланд, Стаал) – 34:01 (5x5), 6:0 – Хэмилтон (Терявяйнен, Стаал) – 34:41 (5x5), 6:1 – Браун – 52:02 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 2
2:1, 1:1, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Линдблом (Конечны, Патрик) – 02:48 (5x5), 2:0 – Ворачек (Жиру, Майерс) – 07:25 (5x5), 2:1 – Айкел (Скиннер, Далин) – 12:08 (5x4), 3:1 – ван Римсдайк (Хег, Гудас) – 35:13 (5x5), 3:2 – Миттельштадт (Родригес, Шири) – 37:53 (5x5), 4:2 – Санхайм (Кутюрье) – 40:46 (5x5), 5:2 – Жиру (Раффль) – 57:05 (en)
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