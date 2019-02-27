«Каролина» разгромила «Кингз», «Филадельфия» обыграла «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 6:1.

В составе победителей дубль оформил Даги Хэмилтон, по голу на счету Себастьяна Ахо, Майкла Ферланда, Джейккоба Славина и Теуво Терявяйнена. У «королей» единственная шайба в активе Дастина Брауна.

На счету российского нападающего «ураганов» Андрея Свечникова 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 19.55 на льду (1.54 – в большинстве). У Ильи Ковальчука показатель полезности «-1» и силовой приём за 9.54.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:2.

У «лётчиков» отличились Оскар Линдблом, Якуб Ворачек, Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Санхайм и Клод Жиру. В составе «клинков» голы на счету Джека Айкела и Кейси Миттельштадта.

На счету Ивана Проворова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 2 блок-шота за 22.48.