«Аризона» благодаря дублю Степана обыграла «Флориду», у Любушкина – «-2»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

Во втором периоде хозяева провели две результативные атаки усилиями Дерека Степана и Оливера Экман-Ларссона, гости ответили голом Майка Хоффмана. В третьем игровом отрезке «пантеры» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейми Макгинн и Александр Барков. На 54-й минуте Степан оформил дубль и восстановил равновесие, забив при игре в формате «5 на 4». В серии буллитов «койоты» реализовали все свои попытки.

У Евгения Дадонова показатель полезности «-1», блок-шот и 2 броска в створ за 16.35 на льду (1.23 – в большинстве). У Ильи Любушкина «-2», 4 силовых приёма и блок-шот за 9.15.