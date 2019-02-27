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«Аризона» благодаря дублю Степана обыграла «Флориду», у Любушкина – «-2»

«Аризона» благодаря дублю Степана обыграла «Флориду», у Любушкина – «-2»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

Во втором периоде хозяева провели две результативные атаки усилиями Дерека Степана и Оливера Экман-Ларссона, гости ответили голом Майка Хоффмана. В третьем игровом отрезке «пантеры» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейми Макгинн и Александр Барков. На 54-й минуте Степан оформил дубль и восстановил равновесие, забив при игре в формате «5 на 4». В серии буллитов «койоты» реализовали все свои попытки.

У Евгения Дадонова показатель полезности «-1», блок-шот и 2 броска в створ за 16.35 на льду (1.23 – в большинстве). У Ильи Любушкина «-2», 4 силовых приёма и блок-шот за 9.15.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 3
0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Степан (Круз, Арчибальд) – 28:15 (5x5), 1:1 – Хоффман (Юбердо, Экблад) – 34:44 (5x5), 2:1 – Экман-Ларссон (Келлер, Чикран) – 39:15 (5x4), 2:2 – Макгинн (Брауэр, Шихан) – 45:46 (5x5), 2:3 – Барков (Брауэр) – 48:15 (5x5), 3:3 – Степан – 53:31 (4x5), 4:3 – Гальченюк – 65:00 ( ПБ)
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