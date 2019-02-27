Малкин — 4-й российский игрок в НХЛ, забивавший по 20 голов 11 раз за карьеру

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, ставшую победной. Для российского нападающего она стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 11-й раз за карьеру. По количеству таких сезонов он сравнялся с Вячеславом Козловым. Национальный рекорд принадлежит Александр Овечкин (14), второе место занимает Сергей Фёдоров (13).



На его счету стало 994 (390+604) очка в 841 матче в лиге. Для достижения отметки 1000 очков ему осталось набрать шесть баллов.

Также в этой игре на счету Малкина показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 19.58 на льду (2.26 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и 2 блок-шота за 21.53.