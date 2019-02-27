Биннингтон – первый вратарь в XXI веке, оформивший 5 шат-аутов за 18 игр в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» — 2:0. Хозяева более чем в два раза перебросали «хищников» — 44:19.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон сделал пятый шат-аут в нынешнем сезоне. По количеству сухих матчей в сезоне он делит третье место с Сергеем Бобровским из «Коламбус Блю Джекетс». Лидируют Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс)» и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг)» – по шесть шат-аутов.

Кроме того, Биннингтон – первый вратарь за 65 лет, сделавший пять или более шат-аутов в 18 первых матчах в лиге в качестве стартового вратаря. Ранее это удавалось шести вратарям, из которых только Жак Плант выступал в послевоенные годы.

Франк Бримсек оформил шесть «сухарей» в сезоне-1938/39, столько же матчей на ноль было в активе Лорн Шабо (1926/27). По пять шат-аутов оформили Плант (1952/54), Майк Каракас (1935/36), Тини Томпсон (1928/29) и Хэл Уинклер (1926/27).