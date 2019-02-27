Передача Радулова не помогла «Далласу» избежать поражения в игре с «Вегасом»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс» — 1:4.

Подопечные Джима Монтгомери открыли счёт на 12-й минуте первого периода усилиями Роопе Хинтца. Финский форвард реализовал большинство, воспользовавшись передачами Александра Радулова и Джейсона Спеццы. Хозяевам удалось отыграться в середине второго периода, отличился Макс Пачьоретти. Всё тот же Пачьоретти вывел «Вегас» вперёд, а исход матча решили защитники «рыцарей» Нейт Шмидт и Брэйден Макнебб.

Благодаря этому результату подопечные Жерара Галлана прервали трёхматчевую серию поражений. Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", Денис Гурьянов и Валерий Ничушкин очков не набрали.