Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Радулова не помогла «Далласу» избежать поражения в игре с «Вегасом»

Передача Радулова не помогла «Далласу» избежать поражения в игре с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс» — 1:4.

Подопечные Джима Монтгомери открыли счёт на 12-й минуте первого периода усилиями Роопе Хинтца. Финский форвард реализовал большинство, воспользовавшись передачами Александра Радулова и Джейсона Спеццы. Хозяевам удалось отыграться в середине второго периода, отличился Макс Пачьоретти. Всё тот же Пачьоретти вывел «Вегас» вперёд, а исход матча решили защитники «рыцарей» Нейт Шмидт и Брэйден Макнебб.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 1
0:1, 1:0, 3:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Хинц (Спецца, А. Радулов) – 11:13 (5x4), 1:1 – Пасиоретти (Шмидт, Штястны) – 31:48 (5x4), 2:1 – Пасиоретти – 54:52 (5x5), 3:1 – Шмидт (Энгелланд, Смит) – 57:58 (en), 4:1 – Макнэбб (Штястны) – 58:59 (en)

Благодаря этому результату подопечные Жерара Галлана прервали трёхматчевую серию поражений. Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", Денис Гурьянов и Валерий Ничушкин очков не набрали.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент