Невероятный камбэк «Миннесоты» — в видеообзоре игры с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» в гостях одержал волевую победу над «Виннипег Джетс» — 3:2. К 59-й минуте канадская команда вела со счётом 2:1, но «дикари» смогли не только отыграться, но и взять верх. Подопечные Брюса Будро одержали четвёртую победу подряд, в свою очередь команда Пола Мориса проиграла в пятый раз за последние шесть встреч.



В составе победителей отличились Брэд Хант, Джейсон Цукер и Йоэль Эрикссон Эк, у «Виннипега» — Марк Шайфли и Патрик Лайне. Шайбы Цукера и Эрикссона Эка разделили 26 секунд.



На счету Дмитрия Куликова показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 18.37 на льду.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».