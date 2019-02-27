Итоги дня НХЛ для россиян: феерия «Вашингтона», Ковальчук сыграл меньше 10 минут

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 17 представителей России.
На счету Евгения Малкина гол и показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 19.58 на льду (2.26 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и 2 блок-шота за 21.53. На счету Евгения Кузнецова гол и результативная передача, показатель полезности «+2» и бросок в створ за 13.38 на льду. У Александра Овечкина 2 передачи, «+2» и 6 бросков за 16.02. На счету Дмитрия Орлова 2 передачи, «+2» и бросок за 20.05.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|22 из 26
|84,6
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+2
|0
|6
|1
|0
|-
|16.02
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|0
|1
|0
|0
|53%
|13.38
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|09.54
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|3
|3
|0
|-
|19.55
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|+2
|0
|3
|0
|0
|40%
|19.58
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|-3
|0
|0
|0
|2
|-
|21.53
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|2
|1
|3
|0
|29%
|13.19
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|5
|2
|1
|-
|18.18
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|1
|-
|16.35
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|08.34
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|5
|1
|-
|13.30
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|-3
|0
|0
|1
|2
|-
|22.10
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-2
|0
|0
|4
|1
|-
|09.15
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+2
|+2
|0
|1
|0
|0
|-
|20.05
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|3
|2
|0
|-
|22.48
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|2
|-
|18.37