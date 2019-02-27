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Итоги дня НХЛ для россиян: феерия «Вашингтона», Ковальчук сыграл меньше 10 минут

Итоги дня НХЛ для россиян: феерия «Вашингтона», Ковальчук сыграл меньше 10 минут
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 17 представителей России.

На счету Евгения Малкина гол и показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 19.58 на льду (2.26 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и 2 блок-шота за 21.53. На счету Евгения Кузнецова гол и результативная передача, показатель полезности «+2» и бросок в створ за 13.38 на льду. У Александра Овечкина 2 передачи, «+2» и 6 бросков за 16.02. На счету Дмитрия Орлова 2 передачи, «+2» и бросок за 20.05.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»22 из 2684,62:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+2+20610-16.02
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+1+2010053%13.38
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10010-09.54
Свечников (н)«Каролина»0+002330-19.55
Малкин (н)«Питтсбург»1+0+2030040%19.58
Панарин (н)«Коламбус»0+1-30002-21.53
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00213029%13.19
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1+10521-18.18
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10201-16.35
Гурьянов (н)«Даллас»0+000011-08.34
Ничушкин (н)«Даллас»0+000051-13.30
Радулов (н)«Даллас»0+1-30012-22.10
Любушкин (з)«Аризона»0+0-20041-09.15
Орлов (з)«Вашингтон»0+2+20100-20.05
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10320-22.48
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10102-18.37
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