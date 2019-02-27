Итоги дня НХЛ для россиян: феерия «Вашингтона», Ковальчук сыграл меньше 10 минут

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 17 представителей России.

На счету Евгения Малкина гол и показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 19.58 на льду (2.26 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26. У Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «-3» и 2 блок-шота за 21.53. На счету Евгения Кузнецова гол и результативная передача, показатель полезности «+2» и бросок в створ за 13.38 на льду. У Александра Овечкина 2 передачи, «+2» и 6 бросков за 16.02. На счету Дмитрия Орлова 2 передачи, «+2» и бросок за 20.05.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 22 из 26 84,6 2:5