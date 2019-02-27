Безголевая серия Валерия Ничушкина в НХЛ составляет уже 60 матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс» — 1:4.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 30 секунд и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 44-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 60 матчей.

В 44 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-5» и среднем игровом времени 12 минут 09 секунд. В 2019 году в активе российского форварда лишь две результативные передачи в 14 матчах. В последний раз Валерий отмечался результативным действием 3 января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4). Серия без набранных очков насчитывает 12 игр.