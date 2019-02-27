Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны зарплатные бюджеты клубов КХЛ Восточной конференции

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Стали известны зарплатные бюджеты клубов КХЛ Восточной конференции
Хоккей / КХЛ

В распоряжении «Чемпионата» снова, как и год назад, появились примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Восточной конференции на сезон-2018/19.

Затраты на тренерские штабы, проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, заложенные непосредственно на контракты игроков. При этом, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.

Зарплатные бюджеты клубов КХЛ Восточной конференции
Зарплатные бюджеты клубов КХЛ Восточной конференции

В лидерах бюджетов Востока, как и в прошлом году, «Ак Барс». Второе место занял магнитогорский «Металлург», топ-3 замкнул «Авангард». Лучшая команда по итогам регулярного чемпионата Восточной конференции «Автомобилист» имеет четвёртый зарплатный бюджет.

Аутсайдером в этом рейтинге стал «Адмирал», который потратил на зарплаты игроков меньше 200 млн рублей.

Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
Начали считать чужие деньги.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент