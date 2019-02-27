Брылин: у Яковлева непростая ситуация, но к нему вообще нет никаких претензий

Ассистент главного тренера фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз» в АХЛ Сергей Брылин поделился мнением о перспективах защитника Егора Яковлева.

«Для него это непростая ситуация, но ни в игровом плане, ни в плане самоотдачи к нему нет вообще никаких претензий. Мы всё же чаще получаем сырых ребят из юниорских лиг, а здесь к тебе приезжает человек, который знает, что нужно делать и как себя готовить. Нашу работу это сильно облегчает.

Егор отличается в хорошую сторону как профессионал. Он совершенно спокойно воспринимает поездки в АХЛ, понимая, что это часть процесса, в котором он сам изъявил желание участвовать. Ему никто ничего не обещал. Но он молодец.

С ним очень приятно общаться и работать, подсказывать ему. У него есть желание проявить себя здесь и добиться того, ради чего он сюда приехал. Игра с шайбой у него получается замечательно. Он принимает очень чёткие решения, очень тонко чувствует игру и хорошо её читает. И поле видит замечательно.

Но, как у многих защитников из России, переход с больших площадок на маленькие сказывается на его игре без шайбы. Ему нужно быть немного поплотнее и действовать более агрессивно. Никаких других препятствий, чтобы он стал игроком основного состава, я не вижу», – цитирует Брылина официальный сайт НХЛ.