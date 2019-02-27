Бучневич: не знаю, что происходит в «Дэвилз», но Яковлев там не худший защитник

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о перспективах защитника Егора Яковлева. Бучневич и Яковлев вместе играли в КХЛ в СКА.

«Мы общались в Питере, но не близко. Когда оказались здесь фактически в одном городе, конечно, встречаемся. Вместе как-то ходили на баскетбол. Чаще всего встречаемся где-нибудь на ужине, по домам не ходим. Я не могу его к себе домой позвать — это чего, мне ужин надо готовить, что ли? Мы, конечно, общаемся, особенно когда у кого-то сложная ситуация. Когда меня сажали в запас, он мне писал, поддерживал. Я не знаю, что там у них происходит, но он в „Дэвилз“ не худший защитник, на мой взгляд. Против нас он очень прилично играл.

Когда тебя опускают в АХЛ, всем тяжело. Когда со мной такое было, и у меня появлялись мысли, что надо домой ехать. Но он сильный. И ему, как я знаю, здесь очень нравится. Думаю, ему нужно немного потерпеть. Здесь всё быстро может измениться. Кого-то могут обменять, место освободится, и он начнёт играть", — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.