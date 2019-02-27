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Клинкхаммер: «Амур» и «Авангард» — будто бы команды из разных лиг

Клинкхаммер: «Амур» и «Авангард» — будто бы команды из разных лиг
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер после поражения в первом матче серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» сравнил старт казанской команды в нынешнем и минувшем розыгрышах Кубка Гагарина.

«Мы будем серьёзно настраиваться на вторую игру. Конечно, первый матч — не лучший пример того, как надо начинать плей-офф. Но мы посмотрим видео, разберём ошибки, сделаем выводы и внесём коррективы в свою игру. Будем придерживаться нашего первоначального плана. Нужно больше играть в форчек и оказывать давление на «Авангард» по всей площадке.

«Амур» и «Авангард» — будто бы команды из разных лиг. «Авангард» хорошо себя сегодня показал в матче с нами, остальное — наши проблемы. У Омска много «оружия», много приёмов для победы. Отличная оборона и вратарь, а также много техничных игроков впереди», — приводят слова Клинкхаммера «Известия».

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