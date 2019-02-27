Шеро — о танкинге сезона: игрокам не скажешь: «Давайте проигрывать»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро ответил на вопрос, означает ли уход из команды Кейта Кинкейда, Бена Лавджоя и Маркуса Юханссона курс на танкинг сезона.

«Хороший вопрос. Не буду делать удивлённое лицо — мы все понимаем его подоплёку. Да, на драфте будет возможность заполучить игроков большого таланта. Но вот ведь какое дело… Когда игра начинается, никто не думает о том, как бы проиграть. Это же спорт. Тут каждый хочет победить, в этом суть. Для игроков и тренеров это работа, в конце концов. Это их репутация.

Ты можешь рассчитывать и прикидывать, будет ли выгоднее опускаться в таблице. Но когда начинается игра, то никаких размышлений уже нет. На лёд выходят игроки. Им не скажешь: «Давайте проигрывать». Кроме того, ты как генеральный менеджер хочешь воспитывать в них дух победителей, а не дух лузеров. К тому же твой шанс на первый пик драфта, если ты занял самое распоследнее место в таблице, всего 25%», — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.