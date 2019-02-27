Минское «Динамо» расторгло контракт с Джонатоном Блумом, информирует официальный сайт белорусского клуба.

«Защитника отпустили по семейным обстоятельствам. У Блума ожидается пополнение в семье, поэтому изначально была договорённость, что клуб разрешит игроку отправится на родину 27 февраля», — сообщается на сайте «зубров».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл за «зубров» 35 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».

В минувшем сезоне хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.