Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» расторгло контракт с Джонатоном Блумом

Минское «Динамо» расторгло контракт с Джонатоном Блумом
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» расторгло контракт с Джонатоном Блумом, информирует официальный сайт белорусского клуба.

«Защитника отпустили по семейным обстоятельствам. У Блума ожидается пополнение в семье, поэтому изначально была договорённость, что клуб разрешит игроку отправится на родину 27 февраля», — сообщается на сайте «зубров».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл за «зубров» 35 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».

В минувшем сезоне хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.

Блум — о КХЛ: некоторые платят миллионы, другие не могут купить ленту для клюшек
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент