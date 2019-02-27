Кожевников: вялая игра СКА меня поразила, а Гудачек сыграл изумительно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о первой игре серии четвертьфинала Западной конференции между СКА и «Спартаком» (0:2, 0-1).

«Спартак», конечно, оказался не так прост, но вялая игра «армейцев» меня поразила. Я первый раз такой СКА видел. Столько брака в передачах, при выходе из зоны, при завершении атак. Но и «Спартак» здорово мешал «армейцам», у красно-белых был боевитый настрой, да и Юлиус Гудачек изумительно сыграл.

Что значит — недонастрой у СКА? Он мог быть один-два периода, а в третьем они всегда выглядят мощно. Но здесь и заключительный отрезок не получился, не было свежести, вяловатенько выглядели. Думаю, что во втором матче мы увидим совсем другой СКА», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.