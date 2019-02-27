Гуськов – о вратарях «Локомотива»: Салак сыграет только в крайнем случае

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о равной борьбе в первом матче серии между «Локомотивом» и ХК «Сочи», а также выразил уверенность, что в воротах ярославцев продолжит играть Илья Коновалов.



«Равная игра в Ярославле сюрпризом не стала. «Сочи», так же как и «Локомотив», очень дисциплинированная команда. В этом компоненте и ярославцы, и южане могут дать фору многим. У этих команд нет большого запаса общекомандного мастерства, но они берут своё за счёт самоотдачи и сумасшедшего желания. Кто в этом будет превосходить соперника, тот и выиграет серию. Думаю, что такие игры, где для выяснения победителя потребуется овертайм, в этом противостоянии нас ждут и дальше.

По Коновалову хочу сказать, что это была первая игра в плей-офф для него, тем более она завершилась победой. Кураж и эмоции, которые Илья получил в регулярном чемпионате, должны перейти и на кубковые матчи. Салак, считаю, выйдет только в крайнем случае, чех выпал из игрового ритма», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.