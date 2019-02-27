Таварес — о матче с «Айлендерс»: могу предположить, что меня ждёт. Пусть так

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился ожиданиями от первого в его карьере матча с «Нью-Йорк Айлендерс» в Нью-Йорке. Таварес всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто».

«Стараюсь не зацикливаться на этом. Выйду на лёд, буду играть, как обычно постараюсь помочь „Мэйпл Лифс“ победить. Я впервые возвращаюсь туда. Реакция зала может быть любой, но я буду просто играть. Я могу предположить, что там будет. Пусть будет так. Я же буду играть и сделаю всё для победы „Торонто“.

Я знаю, что мы играем в четверг, но сейчас настраиваюсь на игру в среду, чтобы помочь команде в ближайшей игре. А после завтрашней встречи начну готовиться к поездке и постараюсь хорошо сыграть там. Будет приятно снова побывать в Coliseum, не сомневаюсь в этом. Там я провёл первый матч, забросил первую шайбу, у меня много приятных воспоминаний связаны с этим местом. Эта арена — часть истории «Айлендерс», она во многом олицетворяет команду. Будет интересно снова окунуться в эту атмосферу", — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.