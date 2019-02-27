Плющев: Уфа постарается изменить тактику, но «Магнитка» — не дети для битья

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, какой игры ожидает в дальнейших матчах серии между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».

«Думаю, стоит и дальше ждать малорезультативной игры, потому что цена ошибки велика, и обе команды сделали акцент на оборону. Они выжидали свои моменты, когда ошибётся соперник, не рисковали и играли от своих ворот. Поэтому игра показалась не очень внятной, не очень агрессивной и не очень зрелищной. Это плей-офф, здесь главное — результат.

Думаю, команды и дальше будут так играть, но, возможно, «Салават» раскроется посильнее, потому что ему надо рисковать больше, чем «Магнитке». Они проиграли первый матч и постараются реабилитироваться. Приезжать домой при 0-2 хуже, чем при 1-1. Игра будет другой, но не думаю, что эта серия будет результативной.

Наверное, «Салават» постарается изменить свою тактику и не отдать вторую игру. Но и «Магнитка» — не дети для битья, кто-то будет пытаться создавать, кто-то сдерживать и рассчитывать на ошибку соперника», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.