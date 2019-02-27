Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давыдов: дальше «Динамо» будет ещё тяжелее, «Йокерит» просто так не сдастся

Давыдов: дальше «Динамо» будет ещё тяжелее, «Йокерит» просто так не сдастся
Хоккей / КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о серии плей-офф между московским «Динамо» и «Йокеритом» (1-0).

«Во втором матче динамовцам придётся куда сложнее, так как «Йокерит» ещё больше заведётся. Честно говоря, и перед первой игрой были мысли, что бело-голубые могут на чужой площадке слегка переволноваться и не выдержать давления соперника. Но в итоге команда сыграла в тот хоккей, который показывает на протяжении второй половины сезона — продемонстрировала надежность в обороне и грамотный розыгрыш шайбы в чужой зоне.

«Динамо» полностью контролировало игру и лишь в концовке получило проблемы, когда при счёте 3:1 команда пропустила вторую шайбу. Дальше будет ещё тяжелее — «Йокерит» так просто не сдастся. Хотя любой из этих команд желательно пораньше закончить серию, чтобы иметь запас времени на подготовку ко второму раунду, где почти наверняка придётся противостоять ЦСКА», — приводят слова Давыдова «Известия».

«На глазах игроков СКА была марлевая повязка». Эксперты – о старте плей-офф
Что произошло с «Ак Барсом» в Балашихе и за счёт чего «Спартак» победил в Санкт-Петербурге?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент