Давыдов: дальше «Динамо» будет ещё тяжелее, «Йокерит» просто так не сдастся

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о серии плей-офф между московским «Динамо» и «Йокеритом» (1-0).

«Во втором матче динамовцам придётся куда сложнее, так как «Йокерит» ещё больше заведётся. Честно говоря, и перед первой игрой были мысли, что бело-голубые могут на чужой площадке слегка переволноваться и не выдержать давления соперника. Но в итоге команда сыграла в тот хоккей, который показывает на протяжении второй половины сезона — продемонстрировала надежность в обороне и грамотный розыгрыш шайбы в чужой зоне.

«Динамо» полностью контролировало игру и лишь в концовке получило проблемы, когда при счёте 3:1 команда пропустила вторую шайбу. Дальше будет ещё тяжелее — «Йокерит» так просто не сдастся. Хотя любой из этих команд желательно пораньше закончить серию, чтобы иметь запас времени на подготовку ко второму раунду, где почти наверняка придётся противостоять ЦСКА», — приводят слова Давыдова «Известия».