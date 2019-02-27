Величкин подарил Рашникову именной свитер «Магнитки» с номером «1»

Накануне второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» (1-0) президент «Магнитки» Виктор Рашников встретился с командой.

Подобные собрания традиционны и проходят несколько раз за сезон – в том числе и в течение кубковых матчей. Рашников напомнил игрокам о самых высоких задачах, которые стоят перед «Металлургом», а также пожелал удачи руководству клуба, тренерскому штабу и игрокам в борьбе за Кубок Гагарина. В завершение встречи вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин вручил функционеру именной свитер «Магнитки» с номером «1».

Отчёт о мероприятии можно посмотреть на Youtube-канале магнитогорского «Металлурга».

Второй матч серии состоится сегодня, 27 февраля, в Магнитогорске.