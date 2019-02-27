«Металлург» — «Салават Юлаев»: Ларсен не попал в заявку гостей

«Металлург» и «Салават Юлаев» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Игра пройдёт в Магнитогорске сегодня, 27 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;

Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.



В первом матче серии уральская команда одержала победу со счётом 2:1 ОТ.