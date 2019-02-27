«Металлург» — «Салават Юлаев»: Ларсен не попал в заявку гостей

«Металлург» и «Салават Юлаев» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Игра пройдёт в Магнитогорске сегодня, 27 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.
В первом матче серии уральская команда одержала победу со счётом 2:1 ОТ.