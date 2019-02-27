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Франсон: настраивались на сложную серию с «Ак Барсом», ничего не изменилось

Франсон: настраивались на сложную серию с «Ак Барсом», ничего не изменилось
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился ожиданиями от второго матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом». В первой игре омский клуб одержал убедительную победу со счётом 6:0.

«Начало моей карьеры в плей-офф КХЛ было отличным, очень хорошая игра всей команды. Для «Авангарда» всё прошло здорово — мы хорошо действовали на льду, удерживали инициативу на протяжении всего матча. Впрочем, это была только первая игра, и серия в любом случае будет очень сложной. Сейчас все мысли сосредоточены на подготовке ко второму матчу. С самого начала мы настраивались на сложную серию, и сейчас ничего не изменилось. Трудно сказать, как сложится следующая игра, но команда сделает всё, чтобы развить успех.

Нашей команде нужно работать над реализацией большинства. В первой игре с «Ак Барсом» у «Авангарда» были неплохие моменты при розыгрыше лишнего, но иногда мы больше старались держать шайбу, чем агрессивно играть у ворот соперника», — приводят слова Франсона «Известия».

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