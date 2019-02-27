«Металлург» — «Салават Юлаев»: Рылов получил «5+20» за удар в колено Бурдасову

Защитник «Металлурга» Яков Рылов получил дисциплинарный штраф до конца игры во втором матче первого раунда серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».
В концовке первого периода хоккеист «Магнитки» ударил в колено форварда уфимцев Антона Бурдасова, который долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» не сумел оправиться от удара и не вышел на второй период.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.