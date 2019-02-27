«Металлург» — «Салават Юлаев»: Рылов получил «5+20» за удар в колено Бурдасову

Защитник «Металлурга» Яков Рылов получил дисциплинарный штраф до конца игры во втором матче первого раунда серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».



В концовке первого периода хоккеист «Магнитки» ударил в колено форварда уфимцев Антона Бурдасова, который долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» не сумел оправиться от удара и не вышел на второй период.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;

Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.