«Слован» может покинуть стадион имени Ондрея Непелы из-за долга почти в € 1 млн

«Слован» могут лишить возможности проводить домашние матчи на стадионе имени Ондрея Непелы, информирует hockey.sk.



Клуб из Братиславы задолжал почти € 1 млн за аренду арены муниципальной организации. Кроме того в эту сумму включены проценты за просроченные платежи. Новое руководство города рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с клубом в вопросе аренды стадиона.



«Если ХК «Слован» не выплатит долг в ближайшее время, но не позднее чем в начале нового сезона, руководство города подготовит серию альтернативных мер. Один из вариантов – расторжение всех договоров об аренде стадиона «Слованом». В таком случае будет подготовлен проект об использовании арены для проведения культурных и других спортивных мероприятий», — говорится в пресс-релизе мэрии Братиславы.