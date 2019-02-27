Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» — «Салават»: Кошечкин заменён после трёх пропущенных шайб

«Металлург» — «Салават»: Кошечкин заменён после трёх пропущенных шайб
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин покинул лёд в концовке второго периода второй игры серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Опытный вратарь пропустил три шайбы и уступил место Артёму Загидулину, который дебютирует в плей-офф.

Посмотреть третий гол уфимской команды можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.

«Металлург» — «Салават Юлаев»: Рылов получил «5+20» за удар в колено Бурдасову
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент