«Металлург» — «Салават»: Кошечкин заменён после трёх пропущенных шайб

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин покинул лёд в концовке второго периода второй игры серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Опытный вратарь пропустил три шайбы и уступил место Артёму Загидулину, который дебютирует в плей-офф.

Посмотреть третий гол уфимской команды можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;

Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.